SON DAKİKA… Akaryakıt istasyonu tuvaletinde mide bulandıran olay! 4 ay boyunca 15 kadının gizli gizli fotoğrafını çekmiş!

Giriş Tarihi: 6.03.2026 07:42 Son Güncelleme: 6.03.2026 08:05

SON DAKİKA… Hatay İskenderun’da B.N.K. isimli kadın, girdiği akaryakıt istasyonu tuvaletinde cep telefonu kamerasıyla fotoğrafının ve videosunun çekildiğini fark etti. Durumu hemen polise bildirdi. Gözaltına alınan şüphelinin telefonundan çıkanlar şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

Önceki gün İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna giden B.N.K. isimli kadın, tuvalette cep telefonu kamerasıyla fotoğrafının ve videosunun çekildiğini fark etti.

Kabinden çıkan kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu belirledi.

4 AYDA TAM 15 KADININ GİZLİ GİZLİ...

Gözaltına alınan S.K.'nın cep telefonunu inceleyen ekipler, 4 ayda 15 kadının akaryakıt istasyonunun tuvaletinde gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları bulundu. Şüphelinin akaryakıt istasyonunda çalışmadığı, gizlice girip kadınların fotoğraf ve videolarını çektiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

