SON DAKİKA… Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gizli kamera skandalı: Bütün hastaları kaydetmiş!

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Prof. Dr. M.T. hakkında üniversite hastanesi güvenlik kamera sistemine dahil olmayan kamera kurmak ve söz konusu kamerayla usulsüz şekilde ses ve görüntü kaydı almak, hastane yönetimi bilgisi dışında H2-103 numaralı odanın Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz odası olarak kullanılması fiilini işlediği iddiasına istinaden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonunda Prof. Dr. M.T. ile çeşitli iddialarla ilgili 2 profesör ve öğretim görevlisi Dr. M.A., görevlerinden uzaklaştırıldı. Dr. M.A., 28 Nisan 2025 tarihinde görevinden istifa etti. Prof. Dr. Ü.O. ise hakkındaki karar sonrası 14 Temmuz 2025'te emekli oldu.