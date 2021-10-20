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Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:08 Son Güncelleme: 20.10.2021 07:08

SON DAKİKA: Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA: Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Girit Adası açıklarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede yaşayanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz Girit Adası açıklarında saat 05.44'de 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE 4.4 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Akdeniz depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN MEVKİSİ

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SON DAKİKA: Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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