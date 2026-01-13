SON DAKİKA… Aksaray’da 1.25 promil alkollü yakalandı! Polisleri bile şoka uğrattı: On numara içtim!

"BİR CİLA YAPALIM DEDİK AMA OLMADI"

11 bin 629 lira ceza kesildikten sonra araç başına geçen sürücünün hakkında başlatılan adli işlemler gereği sağlık kontrolü ve ifadesi alınması için olay yerine asayiş ekipleri çağırıldı. Asayiş ekipleri gelene kadar araç başına geçen alkollü sürücü direksiyon başında alkollü yakalanıp ehliyetine el konulmasına rağmen bu kez araç başında alkol içmeyi sürdürdü. Eline aldığı alkolle bir de kendini görüntüleyen basın mensupları ile röportaj yapan sürücü, Şimdi ben yakalandım bitti, içiyorum. Boş ver, olan oldu. Şuradan alkol aldım çıktım polis çevirdi. Canları sağ olsun boş ver. Ben daha önce de içtim. Bir cila yapalım dedik olmadı" diye konuştu.