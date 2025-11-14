SON DAKİKA: Alanya’da kaldırımda dehşet! Yolda yürüyen Ukraynalı kadına bir anda saldırdı! O anlar kamerada

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı ve şüphelinin A.T. olduğu belirlendi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Antalya'da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada