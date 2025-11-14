Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Alanya'da kaldırımda dehşet! Yolda yürüyen Ukraynalı kadına bir anda saldırdı! O anlar kamerada
Antalya'nın popüler turizm merkezi Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi'nde yaşanan kan dondurucu bir olayla sarsıldı. 12 Kasım akşamı, saat 19.30 sularında kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H. adlı kadına yönelik düzenlenen acımasız saldırıda, şüpheli A.T. polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 12 Kasım'da saat 19.30 sıralarında, Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H., karşısından gelen erkek tarafından yumruklanarak yere düşürüldü ve ardından kesici aletle yaralandı. Şüpheli kaçtı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı ve şüphelinin A.T. olduğu belirlendi.

Polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

