SON DAKİKA... Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu: Esrar pozitif!

ESRAR KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu isimlere ait test sonuçları bu hafta açıklanırken, şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonucu ise henüz tamamlanmamıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Tilki'nin test sonucu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Tilki'nin uyuşturucu test sonucunun esrar kullanımına bağlı THC 'pozitif' olarak belirlendi. 25 yaşındaki şarkıcının esrar kullandığı ortaya çıktı.