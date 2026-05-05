Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Alışveriş merkezinin kabusu olmuştu! 10 yaşındaki çocuk hırsız böyle yakalandı: Suç kaydı pes dedirtti
Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:03

SON DAKİKA… İstanbul Sarıyer’de Melike A., bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı haldeki çantasının çalındığını fark etti. İçinde cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan şüpheli ise 10 yaşındaki D.T.’ydi! Taksiyle kaçarken yakalanan 10 yaşındaki şüphelinin suç kaydı pes dedirtti!

DHA Yaşam
Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstinye'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike A., çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti.

Çantasında 100 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

TAKSİYLE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.

10 YAŞINDA 92 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği 34 TJV 54 plakalı taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı.

Emniyete götürülen D.T.'nin 'Hırsızlık' tan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi. D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.

