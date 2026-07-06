SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

İstanbul Polisi, her gün binlerce yolcunun geçtiği Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Risk Analizi" ile uluslararası uyuşturucu sevkiyatları için geliştirilen bir gizleme yöntemini daha deşifre etti. İstanbul Narkotik Masası Polisleri; kısaca "MET" olarak adlandırılan ve alkol şişelerine gizlenmiş "Metamfetamin" isimli uyuşturucu maddeleri ülkemize getiren iki kişiyi suçüstü yakaladı.