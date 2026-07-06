SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

İstanbul Polisi, her gün binlerce yolcunun geçtiği Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Risk Analizi" ile uluslararası uyuşturucu sevkiyatları için geliştirilen bir gizleme yöntemini daha deşifre etti. İstanbul Narkotik Masası Polisleri; kısaca "MET" olarak adlandırılan ve alkol şişelerine gizlenmiş "Metamfetamin" isimli uyuşturucu maddeleri ülkemize getiren iki kişiyi suçüstü yakaladı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 25 Haziran Perşembe günü Almanya'nın Düsseldorf şehrinden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan iki kadın yolcuyu "Risk Analizleri" kapsamında fiziken izlemeye aldı. Ülkemize sık ziyaretleri neticesinde incelemeye takılan iki kadın yolcunun valizlerinden; kişisel eşyaların arasına yerleştirilmiş ve karton paketlerindeki alkol şişeleri çıkarıldı.
ŞİŞELER ORİJİNAL GÖRÜNÜMDE…
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; şişelerin dip bölümünde oluşmuş ve alkollerin içerisinde görülmesi normal olmayan ince kristalleşmeleri tecrübeyle fark etti. Bu küçük ayrıntı üzerine alkol şişeleri detaylı şekilde incelemeye alındı. Yapılan detaylı incelemelerde; orijinal görünümleriyle dikkat çekmeyen alkol şişelerinin uyuşturucu maddeleri taşımak amacıyla özel olarak hazırlandığı belirlendi. Uyuşturucu maddelerin gerçek alkol şişelerine doldurulduğu, şişelerin kapaklarının ve etiketlerinin profesyonel bir şekilde hazırlandığı ortaya çıkarıldı.
Uyuşturucu sevkiyatına normal bir içki getirme süsü veren iki kadın şüphelinin valizlerindeki sekiz alkol şişesinden; milyonlarca liralık uyuşturucu madde üretilebilecek 10 kilo 300 gram sıvı Metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan iki "MET" kuryesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.