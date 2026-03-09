SON DAKİKA: Almanya’dan ölüm saçmaya geldi! İzmir’de miras kavgasında kan donduran vahşet: ’Babam bayılmadan önce onu işaret etti...’

KARANLIKTA GELEN İNFAZ: "SIRTIMA BIÇAK SAPLANDIĞINI HİSSETTİM"

Hastaneden taburcu olduktan sonra yaşadığı kabusu anlatan Mesut Tarhan, saldırganın hiçbir uyarı yapmadan saldırdığını belirtti. Tarhan, o geceyi şu sözlerle aktardı: "Eşim ses duyup beni uyandırdı. Bahçeye çıktığımızda her yer karanlıktı. Bir anda omzuma bir bıçak saplandığını hissettim ve yere düştüm. Saldırgan hemen eşime yöneldi ve ona üst üste darbeler indirdi. Ayağa kalkıp müdahale etmeye çalıştım, parmaklarım kopma noktasına geldi. O an saldırganın kayınbiraderim Aslan Çoban olduğunu gördüm."