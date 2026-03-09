Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Almanya'dan ölüm saçmaya geldi! İzmir'de miras kavgasında kan donduran vahşet: 'Babam bayılmadan önce onu işaret etti...'
Giriş Tarihi: 9.03.2026 09:06 Son Güncelleme: 9.03.2026 09:26

Almanya'dan sadece bu korkunç planı gerçekleştirmek için geldi! İzmir'de gece yarısı bahçeden gelen seslerle dışarı çıkan talihsiz çift, karanlıkta pusu kuran öz kardeşin kan donduran saldırısına uğradı. 18 bıçak darbesiyle hayattan kopan talihsiz kadının son sözleri ve ağır yaralı babanın kızına fısıldadığı o isim dehşeti gözler önüne serdi. Arsa anlaşmazlığı mı yoksa soğukkanlı bir infaz mı? İşte detaylar...

İzmir'de 7 Şubat sabahı saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Almanya'da yaşayan A.Ç., arsa meselesi yüzünden husumetli olduğu ablası Adile Tarhan (53) ve eniştesi Mesut Tarhan'ın (47) evine baskın düzenledi. Bahçeden gelen sesler üzerine dışarı çıkan çift, karanlıkta pusu kuran akrabalarının bıçaklı saldırısına uğradı.

KARANLIKTA GELEN İNFAZ: "SIRTIMA BIÇAK SAPLANDIĞINI HİSSETTİM"

Hastaneden taburcu olduktan sonra yaşadığı kabusu anlatan Mesut Tarhan, saldırganın hiçbir uyarı yapmadan saldırdığını belirtti. Tarhan, o geceyi şu sözlerle aktardı: "Eşim ses duyup beni uyandırdı. Bahçeye çıktığımızda her yer karanlıktı. Bir anda omzuma bir bıçak saplandığını hissettim ve yere düştüm. Saldırgan hemen eşime yöneldi ve ona üst üste darbeler indirdi. Ayağa kalkıp müdahale etmeye çalıştım, parmaklarım kopma noktasına geldi. O an saldırganın kayınbiraderim Aslan Çoban olduğunu gördüm."

ACI HABERİ GÜNLER SONRA ÖĞRENDİ

Olayda 9 bıçak darbesi alan Mesut Tarhan, kaldırıldığı hastanede 6 gün boyunca entübe edildi. Yaklaşık 20 günlük yaşam mücadelesini kazanan acılı eş, 26 yıllık hayat arkadaşının 18 bıçak darbesiyle can verdiğini ancak taburcu olduktan sonra öğrenebildi.

"ORTAK EVİN ÜZERİNE ÇÖKMEK İSTEDİ"

Cinayetin perde arkasındaki "arsa ve ev" detayları ise pes dedirtti. Mesut Tarhan, saldırganın aslında Almanya'da yaşadığını ancak Türkiye'deki ortak mülkleri sahiplenmek istediğini iddia ederek, "Eşimle birlikte aldığımız evin üzerine çökmek istedi. Almanya'dan gelmeden önce eşimi arayıp 'Seni öldüreceğim' diye tehditler savurmuş. Meğer cinayet işlemek için plan yaparak Türkiye'ye gelmiş" dedi.

"DAYIM ANNEMİ BİZDEN ALDI"

Olay anında annesinin kanlar içinde içeri girip "Babana koş" demesiyle dehşeti yaşayan 21 yaşındaki Sevgi Tarhan, yaşadığı travmayı şu sözlerle dile getirdi: "Annem içeri girdiğinde her yer kan içindeydi. Son nefesinde bile babamı kurtarmamı istedi. Babam bayılmadan hemen önce 'Dayın yaptı kızım' diyebildi. Ben annemi katleden o şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bir ev için kardeşini, ablasını öldüren bir caninin gün yüzü görmemesini bekliyoruz."

son-dakika-almanyadan-olum-sacmaya-geldi-izmirde-miras-kavgasinda-kan-donduran-vahset-babam-bayilmadan-once-on-1773036124543.jpg (1536×2048)

Olayın ardından polise teslim olan ve tutuklanan zanlı A.Ç.'nin yargılanma süreci devam ederken, acılı aile hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

