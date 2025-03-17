Son dakika: Ambulansla göçmen kaçakçılığı!

Yasadışı göç ile etkili mücadele devam ederken göçmen kaçakçılarının polise yakalanmamak için bulduğu yöntemler pes dedirtti. Polise yakalanmamak için özel bir ambulansın sedye kısmına yatırılan ancak hasta olmayan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu bir kaçak göçmen, Amasya'da yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışması sonucunda düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen İstanbul Ambulans Mobil Sağlık Hizmetlerine bağlı bir ambulans Amasya girişinde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, hasta sedyesinde yatan ancak hasta olmayan ve kaçak yollardan ülkemize girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Amasya İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilirken araçta bulunan İ.N., M.Ş. ve A.B.G. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslardan İ.N, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken diğer iki şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.