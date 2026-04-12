SON DAKİKA: Ankara Adliyesi’nde akılalmaz olay! Adli emanetten para çalıp sanal bahis oynamış! Skandalı babası ortaya çıkardı!

PARALARI SANAL BAHİSTE KAYBETMİŞ

İfadesinde suçunu kabul eden O.Ç., görevi gereği kolluk kuvvetlerince teslim edilen emanet paraları bankaya yatırmakla yükümlü olduğunu, ancak borçları nedeniyle bu paraları kullanma yoluna gittiğini anlattı. Paraları çantasına koyarak adliyeden çıkardığını belirten şüpheli, bu tutarları sanal bahis sitelerinde kullanarak borçlarını kapatmayı planladığını, ancak tüm parayı kaybettiğini söyledi. Yapılan incelemelerde, O.Ç.'nin 31 ayrı dosyadan toplam 518 bin 220 TL'nin yanı sıra 350 dolar ve 60 sterlini zimmetine geçirdiği belirlendi. Paraların bir kısmını banka hesaplarına aktardığı, bir kısmını ise nakit olarak harcadığı tespit edildi.