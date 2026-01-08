SON DAKİKA | Ankara Büyükşehir’de konser vurgunu soruşturması! Sanıklar hakkında yeni karar

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021–2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin yürütülen "zimmet" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen davada 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tamamı yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Duruşma ertelendi.
154 MİLYONLUK KAMU ZARARI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.