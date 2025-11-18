Giriş Tarihi: 18.11.2025 08:21Son Güncelleme: 18.11.2025 08:27
SON DAKİKA | Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.
Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı