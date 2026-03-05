SON DAKİKA... Ankara Pursaklar’da eski eşini 2 saat boyunca rehin almıştı: Murat Çakır hakkında yeni gelişme!

'BEN SADECE YAŞAMAK İSTİYORDUM'

Mağdur kadın D.S. ise olay gününe ilişkin, "Nüfus Müdürlüğünden çıktıktan sonra sanık karşıma çıktı. 'Seni bulamayacağımı mı sandın' diyerek elindeki kağıtları gösterdi. Ben küfretmedim, herhangi bir tahrikte bulunmadım. Sanık, 'Seni öldüreceğim' diyerek silahı kafama dayadı. Kolumdan tutup beni sürüklerken de silah başıma dayalıydı. O sırada çevrede bulunan kadınlar 'Bir şey yapma' diyerek yalvarırken, erkekler hiçbir müdahalede bulunmadı. Daha sonra sanık ile Cumhuriyet savcısı telefonda görüştü. Savcı telefonda 'Bir şey yapma' diyordu ancak sanık bir türlü ikna olmuyordu. Ardından savcı olay yerine geldi, sanığı ikna etmeye çalıştı, omzundan tutarak silahı aldı. Savcı gelmeseydi sanığın beni kesinlikle öldüreceğini düşünüyorum. Ben sadece yaşamak istiyordum" ifadelerini kullandı.

SAVCI, 'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' DEDİ

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığa atfedilen eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunarak, bu nedenle dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti. Mahkeme, savcının mütalaası doğrultusunda, dosya hakkında görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.