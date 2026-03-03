Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı cinayetinde karar açıklandı: 15 yaşındaki katile 'haksız tahrik' indirimi!
Giriş Tarihi: 3.03.2026 15:41 Son Güncelleme: 3.03.2026 15:52

SON DAKİKA... Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Acacı, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kan donduran cinayette, 15 yaşındaki katile 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl hapis cezası verildi.

DHA Yaşam
Olay, geçen yıl 7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak geçen yıl 3 Ekim'de iddianame hazırladı. İddianamede, taraflar arasında 'aynı kızla arkadaşlık ilişkisi' nedeniyle parkta çıkan kavga sırasında D.G.'nin Fatih Acacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, Acacı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Savcılık, olay yeri kamera kayıtları, tanık beyanları ve otopsi bulgularının sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti. İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

KARAR AÇIKLANDI

Davanın üçüncü duruşması bugün Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuk mahkemesi olması nedeniyle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmada, suça sürüklenen çocuk D.G. ve avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme, D.G.'nin haksız tahrik indirimi uygulanarak 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

'BEN SADECE İLAHİ ADALETE İNANIYORUM'

Abla Beyhan Acacı ise "Biz 7 Eylül'den beri mücadele ediyoruz. Ben kardeşimin cenazesinden geldiğim gibi sosyal medyaya girdim. Keyfimden değil. Ben kaç aydır yas tutmadım. Mahkeme mahkeme geziyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar mı insafsızsınız? 8 yıl nedir? Çok kısa bir sürede çıkacak. Ondan sonra da halk düşünsün. Ben sadece ilahi adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

