SON DAKİKA... Ankara’da 15 yaşındaki Fatih Acacı cinayetinde karar açıklandı: 15 yaşındaki katile ’haksız tahrik’ indirimi!

'BEN SADECE İLAHİ ADALETE İNANIYORUM'

Abla Beyhan Acacı ise "Biz 7 Eylül'den beri mücadele ediyoruz. Ben kardeşimin cenazesinden geldiğim gibi sosyal medyaya girdim. Keyfimden değil. Ben kaç aydır yas tutmadım. Mahkeme mahkeme geziyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar mı insafsızsınız? 8 yıl nedir? Çok kısa bir sürede çıkacak. Ondan sonra da halk düşünsün. Ben sadece ilahi adalete inanıyorum" ifadelerini kullandı.