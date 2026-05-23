Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Ankara’da damperi açık kamyon üst geçide çarptı! Köprü yıkıldı 3 yaralı var!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 13:02 Son Güncelleme: 23.05.2026 13:25

SON DAKİKA… Ankara'da damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Samsun yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçit yıkıldı; arkadan gelen minibüs ile otomobil, kamyona ve yıkılan üst geçide çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü de araç geçişine kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların ve üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

KAZA ANI KAMERADA

Kamyonun yaya üst geçidine çarptığı kaza, kameraya yansıdı. Görüntülerde; damperi açık şekilde metrelerce ilerleyen kamyonun üst geçide çarptığı anlar yer aldı. Üst geçidin büyük gürültüyle yıkıldığı an ve vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

