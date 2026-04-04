Giriş Tarihi: 4.04.2026 10:35 Son Güncelleme: 4.04.2026 22:23

SON DAKİKA | Ankara'da feci kaza: Özel halk otobüsü üst geçide çarptı! 5 ölü, 14 yaralı

SON DAKİKA | Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsü üst geçide çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Trafik kazasına ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen özel halk minibüsü kazasına ilişkin, minibüsün sahibi sahibi İ.Ç., gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi. Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

5 ÖLÜ, 14 YARALI VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hurdaya dönen otobüste hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramankazan ilçesinde meydana gelen 5 kişini vefat ettiği ve 14 kişinin yaralandığı tek taraflı trafik kazası olayı ile ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile inceleme yapılmakta ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kahramankazan'da meydana gelen feci kazada yaşamını yitiren vatandaşların kimlikleri netleşti.

Kazada yaşamını yitiren vatandaşlar şoför Efe Erdem, Hamiyet Bilge Uslu, Mehmet Sucu, Safiye Simge Sucu.

Öte yandan hayatını kaybeden kişilerden birinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolda hızla ilerleyen minibüsün kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra savrularak üst geçidin ayağına çarptığı anlar yer aldı.

