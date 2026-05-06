SON DAKİKA: Ankara’da güzellik salonunda estetik faciası! Kırışıkları için gitti felç kaldı

Ankara'da yaşayan 57 yaşındaki Serap Kopar, yüzündeki kırışıklıklara veda etmek isterken akılalmaz bir tuzağın içine düştü. İnternet üzerinden araştırma yaparak güvendiği ve Ş.S. isimli bir şahsa ait olan güzellik merkezinden randevu alan Kopar, gençleşme hayaliyle girdiği kapıdan hayatı kararmış bir şekilde çıktı. Yaşanan bu estetik faciası, duyanları şaşkına çevirirken, olayın ardında yatan dolandırıcılık zinciri pes dedirtti.
İŞ YERİ SAHİBİ Ş.S.
"SAĞLIK FONU" YALANI VE AKILLARA DURGUNLUK VEREN POS CİHAZI OYUNU
İddiaya göre merkez çalışanları, Kopar'a 50 bin liralık işlem ücreti için "Sağlık Fonu" adı altında faizsiz kredi verildiğini uydurdular. Bu yolla 10 taksit vaadiyle kandırılmaya çalışılan mağdur kadın, durumdan şüphelenerek kendi kredi kartıyla ödeme yapmak istediğinde ise olanlar oldu. Kartından 50 bin lira çekilen Kopar'ın ödemesi, bir güzellik merkezi veya klinik yerine bir kuyumcuya ait POS cihazından tahsil edilmişti.
ÇIĞLIKLARINA RAĞMEN İŞLEME DEVAM ETTİLER
Şüphelerle dolu ödemenin ardından hemen işlem odasına alınan talihsiz kadın için asıl kabus o an başladı. Kendisine sürülen kremin etki etmesini bile beklemeden, bir dakikadan kısa sürede işleme geçildiğini belirten Kopar, yüzünün uyuşmadığını ve canının yandığını defalarca söylemesine rağmen çığlıklarının duymazdan gelindiğini ifade etti. Yüzünün her köşesine acımasızca farklı boylarda iğneler batırıldığını anlatan kadın, o odadan çıktığında vücudunda tuhaf reaksiyonlar hissetmeye başladı. "Ağzım yamuldu, yüzüm aşağıya sarktı. Uyurken gözümü dahi kapatamıyorum. Beni bu hale sokan herkesten şikayetçiyim!"
KUYUMCUDAN ÇIKAN PARA MOBİLYACIDAN DÖNDÜ
Operasyondan birkaç gün sonra fenalaşan, vücudunda lekeler çıkan ve yürümekte güçlük çeken Kopar, acilen kaldırıldığı hastanede acı gerçekle yüzleşti: Kendisine yüz felci teşhisi konulmuştu. Tam 4 gün hastanede müşahede altında kalan kadının eski sağlığına kavuşup kavuşamayacağı ise aylarca sürecek fizik tedavinin ardından belli olacak. Yaşadığı fiziksel çöküntünün yanı sıra taksitlendirmenin yapılmadığını fark edip eşiyle birlikte merkezden hesap soran mağdur kadın, ikinci bir şok dalgası yaşadı. İptal edilip hesabına geri gönderilen 50 bin liranın bu kez de bir mobilyacı hesabından geldiği ortaya çıktı.
POS CİHAZINI KULLANDIRAN KUYUMCUDAN ŞOK SAVUNMA
POS cihazını kullandıran kuyumcunun iddialar karşısında, "Arkadaşlara birkaç günlüğüne ödünç verdim, benim bir ilgim yok" şeklindeki skandal savunması ise olayın boyutunu gözler önüne serdi. Hukuk mücadelesi başlatan Serap Kopar, kendisi gibi yüzlerce kişinin aynı organize tuzağa düşürüldüğünü iddia ederek yetkililerden yardım bekliyor.