SON DAKİKA: ANKARA’DA DEPREM! AFAD 13:20’de meydana gelen depremin şiddetini açıkladı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 11.48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
Detay:https://t.co/arzYYbEcXz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi