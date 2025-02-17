Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: ANKARA'DA DEPREM! AFAD 13:20'de meydana gelen depremin şiddetini açıkladı
Giriş Tarihi: 17.2.2025 13:36 Son Güncelleme: 17.2.2025 13:36

SON DAKİKA: ANKARA'DA DEPREM! AFAD 13:20'de meydana gelen depremin şiddetini açıkladı

Son dakika: AFAD verilerine göre; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: ANKARA’DA DEPREM! AFAD 13:20’de meydana gelen depremin şiddetini açıkladı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11.48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: ANKARA'DA DEPREM! AFAD 13:20'de meydana gelen depremin şiddetini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA