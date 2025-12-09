SON DAKİKA… Ankara’da komşusunun pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı: 1,5 yaşındaki Efe Öztürk’ten haber var!

Köpek saldırısında enfeksiyon riski, kuduz riski olduğu için hemen dikiş atamadılar. Yüzü çok dağıldığı için üç tane dikiş atmışlardı o zaman ama şimdi yeni dikiş atılacağı için maalesef iz kalacağını söylüyorlar. Köpeğin sahipleri, toplandılar eşyalarını gittiler. Zaten bunlar bir ay önce kapıcıya mesaj atmış. Kadın biz gidiyoruz, bizden kurtuluyorsunuz diye mesaj atmış. Az bir şey kalmıştı, bir haftaya falan taşınıp gideceklerdi. Maalesef bu sorumsuzluklar bizim çok büyük felaketimiz oldu. Allah korudu yine de çocuklarımı" dedi.