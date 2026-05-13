SON DAKİKA | Ankara’da sanal çetelere şafak operasyonu:19 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KORKU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR



Yapılan incelemelerde, şüphelilerin birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudukları ve suç içerikli paylaşımlarla korku oluşturmaya çalıştıkları belirlendi.





EVLERİNDE ARAMA YAPILDI



Uzun süren takip ve tarassut çalışmalarının ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon için harekete geçti. Altındağ ilçesinde belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.





"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"



Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek "Sanal Çetelere" yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.