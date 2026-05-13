SON DAKİKA | Ankara’da sanal çetelere şafak operasyonu:19 gözaltı

Giriş Tarihi: 13.05.2026 08:07 Son Güncelleme: 13.05.2026 08:08

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yapan şahıslara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal medya hesaplarından silahla ateş ettikleri görüntüleri paylaşan ve birbirlerine meydan okuyan şüpheliler tek tek tespit edildi. 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KORKU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudukları ve suç içerikli paylaşımlarla korku oluşturmaya çalıştıkları belirlendi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Uzun süren takip ve tarassut çalışmalarının ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri operasyon için harekete geçti. Altındağ ilçesinde belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Ankara Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek "Sanal Çetelere" yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

