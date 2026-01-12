SON DAKiKA: Ankara’da vahşet: 3 çocuk annesi Esra Muratoğlu boğularak öldürüldü! Annesi ve arkadaşı şüpheli...

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, henüz belirlenemeyen bir sebeple boğularak hayata gözlerini yumdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
ANNE VE SEVGİLİ GÖZALTINDA
Ankara Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi olarak iki isim üzerinde duruldu. Esra Muratoğlu'nun annesi Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.