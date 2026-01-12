Haberler Yaşam Haberleri SON DAKiKA: Ankara'da vahşet: 3 çocuk annesi Esra Muratoğlu boğularak öldürüldü! Annesi ve arkadaşı şüpheli...
Giriş Tarihi: 12.01.2026 15:18 Son Güncelleme: 12.01.2026 15:42

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili anne ve sevgili gözaltına alındı. İşte kan donduran olayın detayları...

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, henüz belirlenemeyen bir sebeple boğularak hayata gözlerini yumdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE VE SEVGİLİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi olarak iki isim üzerinde duruldu. Esra Muratoğlu'nun annesi Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

3 ÇOCUK ANNESİZ KALDI

Vefat eden Esra Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenilmesi, mahallede büyük üzüntü yarattı. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma derinleşirken polis ekipleri cinayetin neden işlendiğini ve anne ile sevgilinin olaydaki rollerini çözmek için sorgu işlemlerine devam ediyor.

