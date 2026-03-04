SON DAKİKA… Anneye son veda! Öğretmen Fatma Nur Çelik’in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu!

SON DAKİKA… Türkiye'yi sarsan olay, geçtiğimiz pazartesi saat 11.00 sıralarında Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı.
ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇEKİK KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatma Nur öğretmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi İstanbul'da işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Konya'ya getirildi. Fatma Nur Çelik için öğle namazını müteakip Parsana Büyük Camii'nde cenaze namazı kılındı.
KEMAL'DEN ANNESİNE SON VEDA
Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı. Çelik'in annesi Rukiye Çelik de kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi. Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, kent protokolü, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.