SON DAKİKA… Anneye son veda! Öğretmen Fatma Nur Çelik’in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu!

ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇEKİK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatma Nur öğretmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.