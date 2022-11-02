Haberler Yaşam Haberleri ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Kasım 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 2.11.2022 20:59 Son Güncelleme: 2.11.2022 20:59

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Kasım 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Antalya deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Antalya Alanya merkezli olduğu düşünülen bir deprem meydana geldi. Silifke ve çevre yerlerde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Yaşanan paniğin ardından “deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu” soruları yanıt arıyor. İşte 2 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Antalya deprem hakkında bilgiler…

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Kasım 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Antalya Alanya merkezli olduğu düşünülen depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Silifke, Alanya, Manavgat ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Antalya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Antalya deprem hakkında bilgiler…

SON DAKİKA: ANTALYA DEPREM!

Antalya ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.

Saat 20.41'de gerçekleşen depremin merkez üssü Akdeniz / Antalya Kumluca olarak belirlendi.

Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi henüz gelmedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Kasım 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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