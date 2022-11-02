ANTALYA DEPREM SON DAKİKA: Alanya Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Kasım 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Antalya Alanya merkezli olduğu düşünülen depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Silifke, Alanya, Manavgat ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Antalya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Antalya deprem hakkında bilgiler…