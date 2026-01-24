SON DAKİKA | Antalya ’Sarı’ kodla uyarılmıştı: Sular altında kaldı!

ARAÇLAR SUDA KALDI

Aksu ilçesinde ise tarım alanları ve seralar sağanak sonrası oluşan selden zarar gördü ve bazı evleri de su bastı. Aksu'da ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri, yolun ortasında kaldı. Bazı tarım arazilerinde de biriken taşkın su nedeniyle ağaçlar yarıya kadar suya gömüldü. Kardeş Kentler Caddesi'nde ise bir personel servisi biriken suyun içerisinde kaldı. Suyun biriktiği yerde ise kaldırımın çöktüğü görüldü.