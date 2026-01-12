SON DAKİKA: Antalya'da Azerbaycanlı eski federasyon başkanı Araz Musayev katledilmişti! "Bu infazın sebebini herkes biliyordu"

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov ve Vugar Asadov, 'Azmettirme' suçlamasıyla; Rashad Salimov, Fuad Babayev ve Eynulla Babazade ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Olayın yaşandığı gün Araz Musayev ile konuştuklarını kaydeden tanık Şehriyar İsayev, "Ben muay thai teknik direktörüyüm. Araz Musayev kimseye kusuru olan biri değil. Olay günü görüntülerdeki Araz Musayev'in karşısındaki kişi benim. Araz Musayev bana 'Beni vurmak istiyorlar' dedi. Bu esnada olay gerçekleşti. Antalya'ya iki ayrı takım olarak geldik.

Biz Antalya'ya gelirken devletin görevlendirdiği sporcular olarak gelmemiştik. Araz Musayev kendi cebinden masrafları karşılamak suretiyle bizi Türkiye'deki turnuvaya getirmişti. Diğer takım ise kick boks ve muay thai sporcularının birlikte olduğu takımdı. 2024 yılı Ağustos ayından bu yana Araz Musayev'e husumet vardı, çünkü aralarında başkanlıkla ilgili tartışmalar mevcuttu. Bunu Azerbaycan'da herkes bilir" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Eynulla Babazade, Fuad Babayev, Rashad Salimov'un tutukluluk halinin, tutuksuz sanıklar Vugar Asadov, Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov'un adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.