SON DAKİKA: Antalya’da dehşet! Elektrikli düzenekle komşusuna kabusu yaşattı! Şok savunma: Her çarpanı öldürmez

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDI

İlk ifadesinde suçunu kabul eden Kaynar, komşusunun kapısını tinerle yaktıktan sonra onu öldürmeye karar verdiğini söylediği belirtildi. Parası olmadığı için topladığı kablolarla düzenek hazırladığını, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüğünü ve binaya girince tahtayı göğsüne vurduğunu ifade etti. Serhan Kaynar, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Kaynar hakkında hem apartmanda yangın çıkardığı hem de komşusunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 2 ayrı dava açıldı. Tezcan K.'nin kapısını yaktığı olaya ilişkin Serhan Kaynar'a bipolar bozukluğu raporu bulunduğu için ceza verilmedi.