SON DAKİKA... Antalya’da internetten tanıştığı Yunus Emre Çetin’i bıçaklayarak katletmişti: Cep telefonu foseptik çukurunda bulundu

TELEFON İNCELEMEYE ALINDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Çobanoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve bazı değerli eşyaların evde olmadığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde, delil karartmak için maktule ait cep telefonunu alarak kaçtığını ve Kepez'de foseptik çukuruna attığını söylediği ortaya çıktı. Ekipler tarafından foseptik çukurunda yapılan aramada, cep telefonu bulundu. Telefon incelemeye alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)