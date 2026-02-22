SON DAKİKA: Antalya’da kanlı sabah! Alacak verecek kavgası cinayetle bitti: Taksiyle geldi, kurşun yağdırıp kaçtı

Olay, sabah saat 08.00 sularında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde yaşandı. 8 katlı bir apartmanın birinci katında bulunan ve kahvehane olarak işletildiği öğrenilen dairenin balkonunda bir araya gelen 69 yaşındaki Yücel N.K. ile 52 yaşındaki Yakup Önal arasında gerginlik çıktı.
KAHVEHANEDE DEHŞET ANLARI: 3 EL ATEŞ ETTİ
İkili arasındaki alacak meselesi kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan Yücel N.K., yanındaki tabancayı çıkararak Yakup Önal'a ardı ardına 3 el ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Önal, kanlar içerisinde yere yığıldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, Yakup Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet mahallinde yapılan incelemelerin ardından Önal'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
PLANLI MI GELDİ? TAKSİ DETAYI ORTAYA ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını didik didik eden ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, çarpıcı bir detaya ulaştı.
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kamera kayıtlarına göre; zanlı Yücel N.K.'nin olay yerine bir ticari taksiyle geldiği, kahvehaneye girip cinayeti işledikten sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaştığı tespit edildi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için şehrin giriş ve çıkış noktalarında operasyonlarını sürdürüyor.