SON DAKİKA… Antalya’da Kübra Yapıcı günlerdir aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Önce öldürdüler sonra yaktılar!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması yönündeki kararlı duruşu, Başsavcılıklar ile Güvenlik güçlerinin güçlü koordinasyonu sahada karşılığını buldu. Günlerdir aranan genç kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı.
30 NİSAN'DAN BERİ KAYIPTI…
Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den sonra haber alınamaması üzerine baba Yunus Yapıcı savcılığa başvuru yaptı. Baba Yapıcı'nın kızının hayatından endişe ettiğini söylemesi üzerine hemen titiz bir çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİLERDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER…
Derinleşen soruşturma kapsamında ilk olarak Ata ve Umut isimlerini kullanan iki şüphelinin izine ulaşıldı. "Umut" isimli şüpheli, Kübra'yı bir market önünde bıraktığını söylese de yapılan kamera incelemesinde bu ifadenin yalan olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin çelişkili ifadeleri, korkunç olayda şüpheleri daha da artırdı.
Baba Yunus Yapıcı da yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı.
KORKUNÇ İTİRAF: ÖNCE ÖLDÜRDÜLER, SONRA CESEDİ YAKTILAR
Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut Dalğar, kan donduran cinayeti ifadesinde anlattı. Dalğar, Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla öldürüldüğünü açıkladı. İtirafa göre cinayet sonrası ceset önce gömüldü, ardından tekrar çıkarılarak yakıldı. Parçaların bir kısmı ise baraj sularına atıldı. Bu kan donduran detaylar üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma teşkilatı da soruşturmaya dahil oldu.
DELİLLER TEK TEK ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli beyanları doğrultusunda yapılan aramalarda, ormanlık alanda Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Bu bulgular, cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması adına kritik bir eşik oldu.
Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar gözaltına alınırken, cinayetin diğer faili olduğu değerlendirilen Ata Berk Sezen, İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Cinayet mahalli Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı sınırlarında kaldığından dosyanın burada ikmal edileceği ve yargılamanın yapılacağı öğrenildi.
BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR DOSYANIN FAİLİ MEÇHUL OLARAK KARANLIKTA BIRAKILMAMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, aydınlatılan cinayetle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonumuz doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile DÜN GECE bir cinayet daha aydınlatıldı.
Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi. Yürüttükleri titiz soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.
Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor; adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum.