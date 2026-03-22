SON DAKİKA... Antalya’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü trafiği birbirine kattı: 200 bin TL ceza kesildi!

3 FARKLI UYUŞTURUCU KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Mustafa G.'nin yapılan kontrolünde alkol belirlenmezken, uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile yapılan ölçümde 3 ayrı uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücü gözaltına alınırken, araçta bulunan eşi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis tarafından sürücü Mustafa G.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca araç, 2 ay süreyle trafikten menedildi, sürücünün ehliyetine de el konuldu. Mustafa G. hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem başlatıldı.