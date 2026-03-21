SON DAKİKA... Antalya’daki konteyner yangınında 7 aylık hamile anne ile 5 evladı ölmüştü: Faciada çarpıcı gelişme

Çalıştıkları seranın yanındaki konteynırda kalan Suriyeli aile, önceki akşam dışarıda mangal yapıp nargile içtikten sonra yattı. Ancak söndürülmeyen mangaldan çıkan yangında konteynırda bulunan ve 7 aylık hamile olan 27 yaşındaki anne ile yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuğu öldü. Çocukların babası, dedesi, 2 yaşındaki kardeşleri ve işletme sahibi de yaralandı. Yaralılardan biri entübe edildi. Yangının sıçradığı diğer 2 konteynırdakiler ise son anda kurtuldu.
DIŞARI ÇIKAMADILAR
Kepez ilçesinde, çalıştıkları seraların yanındaki konteynırlarda kalan ailelerden Ahmed ailesi, önceki akşam konteynırın önünde mangal yakıp nargile içtikten sonra yattı. İddiaya göre 02.00 sıralarında söndürülmeden bırakılan mangaldan çıkan yangın konteynırı sardı. Konteynırdan çıkamayan Suriye uyruklu 7 aylık hamile Leyle Elali (27) ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ile Mahmud Ahmed (4) yanarak öldü.
SERA SAHİBİ TUTUKLANDI
Bitişikteki 2 konteynıra daha sıçrayan yangın ise gülükle söndürülürken, bu konteynırlarda kalanlar yara almadan kurtuldu. Konteynerlerin yanındaki bir hafif ticari aracın da yandığı görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları da gece yangının çıktığı konteynırın dışında mangal yakıldığını ve nargile içildiğini söyledi.
Yaşanan korkunç olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış sebebi sobadan kaynaklı olduğunun değerlendirilirken, olayla ilgili sera sahibi Yusuf G. ile oğulları Nahman G., Umut G. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından "taksirle ölüme neden olma" suçundan Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Nahman G. ve Umut G. hakkında adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Baba Yusuf G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.