SON DAKİKA... Antalya’daki konteyner yangınında 7 aylık hamile anne ile 5 evladı ölmüştü: Faciada çarpıcı gelişme

Çalıştıkları seranın yanındaki konteynırda kalan Suriyeli aile, önceki akşam dışarıda mangal yapıp nargile içtikten sonra yattı. Ancak söndürülmeyen mangaldan çıkan yangında konteynırda bulunan ve 7 aylık hamile olan 27 yaşındaki anne ile yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuğu öldü. Çocukların babası, dedesi, 2 yaşındaki kardeşleri ve işletme sahibi de yaralandı. Yaralılardan biri entübe edildi. Yangının sıçradığı diğer 2 konteynırdakiler ise son anda kurtuldu.