SON DAKİKA... Antalya’daki operasyonda çarpıcı görüntüler! Aracın gizli bölmesinde bulundu: Cephanelik gibi!

Giriş Tarihi: 15.10.2025 14:44

SON DAKİKA... Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanması ve haraç isteme olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler için operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin tabancayı gizlemek için otomobilin kapısına düzenek kurduğu anlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekipler, şüphelilerin bir suç örgütü adı kullanarak, kentte faaliyet gösteren iş yerini kurşunlayıp, sahiplerini de ölümle tehdit edip haraç istediklerini tespit etti.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, tabancayı gizlemek için otomobilin kapısına düzenek kurduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

