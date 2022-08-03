SON DAKİKA: Antalya’nın Kumluca ilçesinde deprem oldu! 3 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.2 olarak bildirilirken derinliği ise 70.96 km olarak açıklandı. Bilindiği üzere son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bu kapsamda depremi hisseden vatandaşlar, ''En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Ağustos 2022 Antalya depremi bilgileri ile son depremler listesi!