Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Antalya’nın Kumluca ilçesinde deprem oldu! 3 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 3.8.2022 13:24

SON DAKİKA: Antalya’nın Kumluca ilçesinde deprem oldu! 3 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika duyurdu. Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 70.96 km olarak belirtilirken vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ise anlık olarak son depremler listesini yayınlıyor. İşte 3 Ağustos 2022 Antalya deprem bilgileri ile son depremler listesi!

SON DAKİKA: Antalya’nın Kumluca ilçesinde deprem oldu! 3 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.2 olarak bildirilirken derinliği ise 70.96 km olarak açıklandı. Bilindiği üzere son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bu kapsamda depremi hisseden vatandaşlar, ''En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Ağustos 2022 Antalya depremi bilgileri ile son depremler listesi!

ANLTAYA KUMLUCA'DA DEPREM!

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Akdeniz, 48.86 km. Kumluca (Antalya)

Tarih-Saat : 03.08.2022, 13:05:27 TSİ

Enlem : 36.0696 N

Boylam : 30.9853 E

Derinlik : 70.96 km

SON DEPREMLER LİSTESİ | 3 AĞUSTOS 2022

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.08.03 12:42:12  39.3785   24.3305        9.3      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.08.03 12:11:30  41.1677   43.9318        5.0      -.-  2.8  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2022.08.03 12:09:57  37.3118   27.9988        0.0      -.-  1.6  -.-   KOKLUK-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel
2022.08.03 11:43:22  38.9745   26.7062        4.2      -.-  1.7  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel
2022.08.03 11:17:47  36.9712   37.1748        0.0      -.-  1.7  -.-   UFACIK-SAHINBEY (GAZIANTEP)                       İlksel
2022.08.03 11:04:26  37.4338   37.2015        0.0      -.-  1.6  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2022.08.03 10:53:27  40.7767   31.8625        5.3      -.-  2.8  -.-   MURATLAR-(BOLU)                                   İlksel
2022.08.03 10:33:49  36.9577   28.1065        4.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.08.03 10:16:38  40.3588   27.5505        6.5      -.-  2.7  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2022.08.03 09:38:41  39.8985   33.1452        0.0      -.-  1.7  -.-   ELMADAG (ANKARA)                                  İlksel
2022.08.03 09:35:17  38.2127   42.7303       27.7      -.-  1.7  -.-   CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)                         İlksel
2022.08.03 08:32:21  36.3695   29.2972       23.5      -.-  1.8  -.-   KARAKOY-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2022.08.03 08:02:42  37.0922   28.2490       24.8      -.-  1.3  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 İlksel
2022.08.03 07:00:14  38.2538   39.0453        4.7      -.-  1.6  -.-   YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)                       İlksel
2022.08.03 06:51:08  38.4485   39.3077        3.2      -.-  2.3  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2022.08.03 05:06:14  38.8747   27.3298        7.6      -.-  1.8  -.-   PELITALAN-(MANISA)                                İlksel
2022.08.03 05:02:52  38.3105   24.9655        4.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.08.03 04:49:08  40.3408   27.5523       12.2      -.-  3.1  3.1   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2022.08.03 04:48:32  40.3370   27.5358       11.5      -.-  3.1  3.2   CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR)                   İlksel
2022.08.03 04:47:41  36.7388   26.5628        7.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.08.03 03:55:36  35.1830   25.3192        5.4      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.08.03 03:46:11  39.2362   37.9715        5.0      -.-  1.4  -.-   BAHTIYAR-DIVRIGI (SIVAS)                          İlksel
2022.08.03 03:06:41  35.1198   25.3777        5.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.08.03 02:56:42  39.0195   27.5533        4.3      -.-  1.4  -.-   YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)                            İlksel
2022.08.03 02:48:59  39.0365   40.5100        5.1      -.-  1.8  -.-   KURTULUS-(BINGOL)                                 İlksel
2022.08.03 02:12:27  36.8372   29.2143        7.6      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2022.08.03 02:01:22  38.7042   43.5235       17.8      -.-  1.5  -.-   KOCKOY-(VAN)                                      İlksel
2022.08.03 01:30:33  39.8143   33.0030        5.2      -.-  1.7  -.-   CANKAYA (ANKARA)                                  İlksel
2022.08.03 00:57:34  36.6207   27.1660       16.3      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.08.03 00:05:19  38.1187   27.0302        4.8      -.-  1.8  -.-   KELER-MENDERES (IZMIR)                            İlksel

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