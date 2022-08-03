SON DAKİKA: Antalya’nın Kumluca ilçesinde deprem oldu! 3 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gelen son dakika haberine göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.2 olarak bildirilirken derinliği ise 70.96 km olarak açıklandı. Bilindiği üzere son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Bu kapsamda depremi hisseden vatandaşlar, ''En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Ağustos 2022 Antalya depremi bilgileri ile son depremler listesi!
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Akdeniz, 48.86 km. Kumluca (Antalya)
Tarih-Saat : 03.08.2022, 13:05:27 TSİ
Enlem : 36.0696 N
Boylam : 30.9853 E
Derinlik : 70.96 km
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.08.03 12:42:12 39.3785 24.3305 9.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.08.03 12:11:30 41.1677 43.9318 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel 2022.08.03 12:09:57 37.3118 27.9988 0.0 -.- 1.6 -.- KOKLUK-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2022.08.03 11:43:22 38.9745 26.7062 4.2 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel 2022.08.03 11:17:47 36.9712 37.1748 0.0 -.- 1.7 -.- UFACIK-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel 2022.08.03 11:04:26 37.4338 37.2015 0.0 -.- 1.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.08.03 10:53:27 40.7767 31.8625 5.3 -.- 2.8 -.- MURATLAR-(BOLU) İlksel 2022.08.03 10:33:49 36.9577 28.1065 4.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.03 10:16:38 40.3588 27.5505 6.5 -.- 2.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2022.08.03 09:38:41 39.8985 33.1452 0.0 -.- 1.7 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel 2022.08.03 09:35:17 38.2127 42.7303 27.7 -.- 1.7 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2022.08.03 08:32:21 36.3695 29.2972 23.5 -.- 1.8 -.- KARAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2022.08.03 08:02:42 37.0922 28.2490 24.8 -.- 1.3 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel 2022.08.03 07:00:14 38.2538 39.0453 4.7 -.- 1.6 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2022.08.03 06:51:08 38.4485 39.3077 3.2 -.- 2.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2022.08.03 05:06:14 38.8747 27.3298 7.6 -.- 1.8 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel 2022.08.03 05:02:52 38.3105 24.9655 4.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.08.03 04:49:08 40.3408 27.5523 12.2 -.- 3.1 3.1 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2022.08.03 04:48:32 40.3370 27.5358 11.5 -.- 3.1 3.2 CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2022.08.03 04:47:41 36.7388 26.5628 7.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2022.08.03 03:55:36 35.1830 25.3192 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.03 03:46:11 39.2362 37.9715 5.0 -.- 1.4 -.- BAHTIYAR-DIVRIGI (SIVAS) İlksel 2022.08.03 03:06:41 35.1198 25.3777 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.03 02:56:42 39.0195 27.5533 4.3 -.- 1.4 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel 2022.08.03 02:48:59 39.0365 40.5100 5.1 -.- 1.8 -.- KURTULUS-(BINGOL) İlksel 2022.08.03 02:12:27 36.8372 29.2143 7.6 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2022.08.03 02:01:22 38.7042 43.5235 17.8 -.- 1.5 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel 2022.08.03 01:30:33 39.8143 33.0030 5.2 -.- 1.7 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel 2022.08.03 00:57:34 36.6207 27.1660 16.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.08.03 00:05:19 38.1187 27.0302 4.8 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ