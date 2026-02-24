SON DAKİKA: Arnavutköy’deki Çinli iş adamı vahşetinde flaş detaylara SABAH ulaştı! Cesedi tarlada bulunmuştu! Diri diri gömmüşler...

KAÇIRDIKLARI ADAMIN TELEFONUNDA MESAJ ATMIŞLAR

İhbarcı Avukat; "20 Ocak'tan beri kendisine ulaşamıyorum. Ancak onun telefonundan bana bir mesaj geldi. Mesajda 3 Kamboçyalı arkadaşım ile Batum'a iş görüşmesi yapmaya gidiyorum. Sen beni merak etme diye mesaj geldi" dediği öğrenildi.

ÇİNLİ KIZ ARKADAŞI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden, Wang ile Çin'den gelen kadın misafirinin Fatih'te lüks bir restoranda yemek yedikleri. Genç kadının orada sürekli elinde telefonla birilerine mesajlar attığı, Wang bakınca telefonu bıraktığı tespit edildi.