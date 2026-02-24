SON DAKİKA: Arnavutköy’deki Çinli iş adamı vahşetinde flaş detaylara SABAH ulaştı! Cesedi tarlada bulunmuştu! Diri diri gömmüşler...

Ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'nden 23 Kasım 2025'te İstanbul'a sosyal medya alanında yatırım yapmak için geldiği iddia edilen Yong Wang'ın avukatı tarafından 24 Ocak 2026'da Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunuldu. Avukatın yaptığı başvuruda; "Wang'ın Çin'den kadın misafiri gelmişti. Birlikte onu aldık. Otele götürdük. Ben ayrıldım onlar birlikte yemeğe gittiler ondan sonra haber alamadım. Birlikte yemek yemeye gittiği kadına mesaj attım. Wang beni taciz etti bıraktım nerede olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.
KAÇIRDIKLARI ADAMIN TELEFONUNDA MESAJ ATMIŞLAR
İhbarcı Avukat; "20 Ocak'tan beri kendisine ulaşamıyorum. Ancak onun telefonundan bana bir mesaj geldi. Mesajda 3 Kamboçyalı arkadaşım ile Batum'a iş görüşmesi yapmaya gidiyorum. Sen beni merak etme diye mesaj geldi" dediği öğrenildi.
ÇİNLİ KIZ ARKADAŞI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden, Wang ile Çin'den gelen kadın misafirinin Fatih'te lüks bir restoranda yemek yedikleri. Genç kadının orada sürekli elinde telefonla birilerine mesajlar attığı, Wang bakınca telefonu bıraktığı tespit edildi.
PUSU KURUP KAÇIRDILAR
Kayıp Büro Dedektiflerinin çalışmalarında şüphelilerin restoran çıkışında pusu kurup ikilinin çıkışını bekledikleri görüldü. Wang ve kız arkadaşı yemekten çıkınca aracının yanına gelen bir araçtan inen 4 kişi adamı zorla alıp araca bindirdi. Kız arkadaşı da duruma hiç müdahale etmedi. O anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kaçırılma anlarının da görüntüsü ortaya çıktı.
Arnavutköy'de sır ölüm: Çinli iş insanının kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
16 OCAKTA ŞANGAY'DAN GELİP 21 OCAK'TA PEKİN'E UÇMUŞLAR
Yapılan çalışmaların devamında Çinli iş adamını kaçıran aracın plakası, ardından kiralayan yine Çinli şüpheli ve yanındakiler tespit edildi. Ekipler öce şüphelilerin Arnavutköy'de kaldıkları adresi belirledi. Ardından kimlikleri tespit edilince şüphelilerin 16 Ocak 2026 günü Çinin Şangay şehrinden İstanbul'a geldiklerini ve 4 Çinli erkek şüphelinin 21 Ocak 2026 günü Pekin'e uçtuklarını belirledi.
TUZAĞA ÇEKMEYE GELMİŞ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kadın olan Shuyang Lio'nun ise 19 Ocak günü Ülkeye geldiğini aynı gün Wang ile buluştuğunu 20 Ocak'ta da tekrar Ülkeden çıkış yaptığını belirledi. Genç kadının diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için geldiği öğrenildi.
2 GÜN ÖNCE GİDİP KAZMIŞLAR
Polis iş adamını kaçıran şüpheliler tek tek tespit etti. Hepsinin de yurt dışına çıktığını tespit etti ancak iş adamından bir iz olmayınca. Şüphelilerin kullandığı aracın GPS kayıtlarına bakıldı. Kayıtlarda 18 Ocak gün aracın Arnavutköy Baklalı köyü mevkiinde 50 dakika bekleme yaptığını 20 Ocak'ta da aynı alanda 17 dakika bekleme yaptığını belirledi.
TOPRAĞA DİK BİR ŞEKİLDE GÖMÜLÜ CESET BULUNDU
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri o alana gidip inceleme yaptığında etrafta çamurlu 2 kazma ve 2 adet kürek buldu. İzleri takip eden dedektifler iş makinası ile alanda kazı çalışması yaptı. Korkunç gerçek o saatten sonra ortaya çıktı. Çinli iş adamı Wang'ın cesedi 30 Ocak günü o alanda toprağa dik bir vaziyette gömülmüş olduğu belirlendi. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
"ÖN RAPOR GÖMÜLDÜĞÜNDE SAĞ OLABİLİR"
Yapılan ilk ön otopsi değerlendirilmesinde elleri kolları ve ağzı bağlı cesedin kafasında sert cisim izi tespit edildi. Raporda boğulmaya bağlı ölümün gerçekleştiği değerlendirilirken adamın gömüldüğü sırada sağ olma ihtimalinin de olduğu değerlendirildi.
1'İ KADIN 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İNTERPOL KARARI ÇIKARILDI
Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen kadın şüpheli Shuyang Liu, ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang olmak üzere toplam 5 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin'de yakalandığı öne sürüldü.
KRİPTO CÜZDANINI ALDIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR
Şüphelilerin Çinli iş insanının kripto cüzdanını telefonunu aldıkları öğrenilirken avukatının polise verdiği beyanda iş adamının kripto hesabından para çıkışı olduğunu belirlendi.
DAHA ÖNCE DE KAÇIRMAYI PLANLAMIŞLAR
Konuyla ilgili elde edilen yeni bilgilerde binlerce kilometre uzaktan gelen ölüm timinin olaydan 1 ay önce 6 Aralık 2025 günü yine İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Ayı kadronun Wang'ın evinin etrafında yine kiraladıkları araçla gezindikleri belirlendi. Araç site güvenliği tarafından şüpheli bulununca polise bildirildi. Polis rutin kontrol yaptı. Şüphelilerin o zaman eylem yapamadan 23 Aralık 2025'te tekrar İstanbul'dan ülkelerine döndüğü belirlendi.