SON DAKİKA: Arnavutköy’deki vahşette flaş detay! Çinli iş insanı Yong Wang cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! GPRS detayı...

"KRİPTO CÜZDAN" İÇİN PUSUDA BEKLEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin titiz çalışması, olayın bir "soğuk cüzdan" gaspı olduğunu ortaya koydu. İddiaya göre, Çin'den gelen şüpheliler Wang'ın yerini tespit etmek için bir kadın iş birlikçiyi kullandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yanındaki kadın şüphelinin sürekli telefonla bilgi sızdırdığı, kaçırılma anında ise "hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi" yere çömelerek rol yaptığı görüldü.