SON DAKİKA: Arnavutköy’deki vahşette flaş detay! Çinli iş insanı Yong Wang cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! GPRS detayı...

TARLADAKİ KAZMA KÜREK VAHŞETİ ELE VERDİ
Sinyallerin kesildiği Arnavutköy Baklalı Mahallesi'ndeki tarlada arama yapan polis, önce kazma ve küreklerle karşılaştı; ardından talihsiz adamın koli bandıyla bağlanmış cansız bedenine ulaştı.
"KRİPTO CÜZDAN" İÇİN PUSUDA BEKLEMİŞLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin titiz çalışması, olayın bir "soğuk cüzdan" gaspı olduğunu ortaya koydu. İddiaya göre, Çin'den gelen şüpheliler Wang'ın yerini tespit etmek için bir kadın iş birlikçiyi kullandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yanındaki kadın şüphelinin sürekli telefonla bilgi sızdırdığı, kaçırılma anında ise "hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi" yere çömelerek rol yaptığı görüldü.
DİRİ DİRİ Mİ GÖMÜLDÜ? ADLİ TIP RAPORU ŞOKE ETTİ
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporu, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Başına sert bir cisimle vurularak bayıltılan Yong Wang'ın, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra gömüldüğü ve boğularak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. İş insanının avukatı, cinayetin hemen ardından kripto hesaplarından yüklü miktarda para transferi yapıldığını belirterek olayın planlı bir infaz olduğunu vurguladı.
CİNAYETİ İŞLEYİP OTELDE DİNLENMİŞLER, SONRA PEKİN'E KAÇMIŞLAR
Ortaya çıkan yeni görüntülerde, şüphelilerin cinayetin ardından bir otele yerleştikleri ve son derece rahat tavırlar sergiledikleri görülüyor.
Kimlikleri tespit edilen Choao Wen, Zhavangyuan Wang, Zhenin Qın ve Chaodong Wang'ın 21 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Havalimanı üzerinden Pekin'e kaçtıkları belirlendi.