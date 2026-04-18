SON DAKİKA | Ataşehir Belediyesi’ne operasyon! CHP’li başkan Onursal Adıgüzel gözaltında

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi.
MASAK TARİFELERİ DEŞİFRE ETTİ
Şüpheliler hakkında "Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak ile İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK Raporları ve HTS kayıtlarının temin edildiği, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda suç unsurlarının ve organizasyon yapısının detaylı şekilde tespit edildiği vurgulandı.
RUHSAT İŞLEMLERİNDE RÜŞVET İDDİASI
Yapılan incelemelerde; iddialara göre Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçlerde ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi. Belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkilere göre paylaştırıldığı tespit edildi.
18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Tespitlerin ardından 45 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. İki firariyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.