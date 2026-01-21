SON DAKİKA: Atlas Çağlayan cinayetinde flaş gelişme! Acılı aileye ’sıra size gelecek’ diye tehditler savurmuşlardı: Tutuklu sayısı 5’e çıktı!

"HESAP" DETAYI: TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, hayatını kaybeden Atlas Çağlayan adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı ve bu hesaplar üzerinden uygunsuz paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 3 yeni şüpheliden: 1 şüpheli daha çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 5'e ulaştı.

MUCİZE BEBEKTİ, HAYALLERİ VARDI

2009 yılında ikizi Doruk ile birlikte 1 kilo 100 gram olarak dünyaya gelen ve uzun süre yoğun bakımda kalarak hayata tutunan Atlas, bir teknoloji lisesinde 2. sınıf öğrencisiydi. Başarılı bir futbolcu olma hayalleri kuran Atlas'ın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.