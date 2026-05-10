SON DAKİKA: Avrupa’da ‘Şahinler’ kabusu sona erdi! Ele geçirilenler kan dondurdu: Samuray kılıcı, kaleşnikof ve ötesi…

Şahinler operasyonu, geçtiğimiz Şubat ayında Heusden-Zolder'de bulunan işletmeciliğini Özkan B.'nin yaptığı nargile barına düzenlenen silahlı saldırı ile başladı. İki kişinin ağır yaralandığı saldırıda 6 kişi tutuklanırken, Limburg Federal Polisi, kendilerine "dövüş timi" ismi veren kamuoyunda "Şahinler çetesi" olarak bilinen örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.
KALABALIK İÇİNDE İNFAZ
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çetenin özellikle Limburg bölgesinde son dönemde ciddi bir yapılanmaya ulaştığı, mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı, vermeyenleri ise sokak ortasında yada kalabalığın içinde hedef aldığı yada kurduğu " karargah" evlerinde darp seansları uyguladığını belirledi.
MEHMET ŞAHİN
33 EVE ŞAFAK BASKINI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Limburg Federal Polisi, uzman birimler, köpekli timler ve Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü ekipleri (CSD Limburg) operasyon için düşmeye bastı. Polis, Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgesindeki 33 eve eş zamanlı şafak baskını düzenledi.
SAMURAY KILICI, TATAR YAYI, KALEŞNİKOV, BİNLERCE EURO
Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 18 kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen samuray kılıçları, tatar yayı adı verilen arbelat, kaleşnikof ve çok sayıda silah ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Soruşturma kapsamında örgütün suç gelirlerinden elde ettiğiği çok sayıda gayrimenkul, 6 araç ve binlerce euro ve lüks saatlere el konurken, kara para aklama, gasp, tehdit ve şiddet suçlarına karıştığı belirlenen 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÖRGÜT LİDERİ TUTUKLANMIŞTI
Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli geçtiğimi yıl tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.