SON DAKİKA: Avukatlık ofisinde stajyere cinsel saldırı davasında yeni gelişme!

MÜTALAAYI KABUL ETMEDİ

Sanık S.K. ise savunmasında mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için taraf avukatlarına süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.