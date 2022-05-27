SON DAKİKA: Avukatlık ofisinde stajyere cinsel saldırı davasında yeni gelişme!

Son dakika haberleri: İstanbul Ataşehir'de 2020 yılında avukat S.K.'nın ofisinde stajyer avukat olarak çalışan Arzu Sena Topuz'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiası büyük ses getirmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında avukat hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
"ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTE"
İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması bugün konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya tutuksuz sanık S.K. ve müşteki Arzu Sena Topuz katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Duruşmada savcı mütalaasında sanık S.K.'nın hukuk bürosunda Arzu Sena Topuz'un stajyer olarak gönüllü şekilde çalıştığını, sanığın bürodaki güvenlik kamerasının bozulduğunun iddia edilmesi ve aynı gün güvenlik kamerası görüntülerinin ortadan kaldırıldığı belirtilerek, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu açıkladı.
Mütalaada sanığın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılma istendi.
MÜTALAAYI KABUL ETMEDİ
Sanık S.K. ise savunmasında mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için taraf avukatlarına süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.