SON DAKİKA… Aydın’da cuma namazı çıkışı iğrenç olay: 500 kilo domuz etli kavurmayı cemaate dağıttı!

10 YILDIR HAPİSTE

Önceki dönem Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, "Yaklaşık 500 kilo domuz eti dağıtıldığı" iddiası toplumda infial yaratabilecek bir iddia. Söylentiye dayanıyor. C.C. 2015'ten beri hapiste. Gevezelik yaptığına eminim. Hayır falan yaptığı da yok. Olsa mutlaka duyar, bilirdik. Çünkü o yıllarda bununla mücadele ettim. Bütün basın ve resmi kurumlar şahit. Çok uğraştım. En sonunda hapse tıkıldı, kurtulduk. 10 yıldır hapiste. İçiniz rahat olsun. Aydın'da böyle bir durum yok. İnsanların kafasını karıştırmak yanlış" dedi.