SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan iddianamesinde yeni perde! Cezaevinden talimat yağdırmış: FETÖ’cülerle görüşün...

CEZAEVİNDEN KUMPAS TALİMATI: "İFADELERİ FETÖ'CÜLERE SIZDIRIN"

İddianamedeki en çarpıcı detay, Ayhan Bora Kaplan'ın cezaevinde olmasına rağmen örgüt üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi oldu. Kaplan'ın, örgüt yöneticisi Cengiz Haliç aracılığıyla talimatlar gönderdiği belirlendi. Haliç'in, Sertçelik'e gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı: "Bu attığım ifadeleri basına sızdırmamız lazım Serdar. Abi diyor ki bu FETÖ'cüler var Erk Acarer, Cevheri filan... Diyor ki Serdar'a söyle bunlarla görüşsün bu ifademi onlar yayımlasın." Sertçelik'in ise bu talimata, "Abi gönderdim Cevheri'ye, bir de birkaç gazeteciye, yayımlayacak kesin" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti.