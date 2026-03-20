SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan iddianamesinde yeni perde! Cezaevinden talimat yağdırmış: FETÖ’cülerle görüşün...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşanan film sahnelerini aratmayan bir olayla başladı. Tutuklu eski emniyet görevlisi Şevket Demircan'ın avukatının kapısına bırakılan bir cep telefonu, suç örgütünün tüm kirli ağını deşifre etti.
GİZEMLİ POŞETTEN ÇIKAN DİJİTAL TRAFİK
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı incelemede, cihazın Macaristan'da yakalanan firari sanık Serdar Sertçelik'e ait olduğu kesinleşti. Telefonun içinden çıkan WhatsApp yazışmaları, örgütün hiyerarşik yapısını ve kurduğu kumpasları gün yüzüne çıkardı.
CEZAEVİNDEN KUMPAS TALİMATI: "İFADELERİ FETÖ'CÜLERE SIZDIRIN"
İddianamedeki en çarpıcı detay, Ayhan Bora Kaplan'ın cezaevinde olmasına rağmen örgüt üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi oldu. Kaplan'ın, örgüt yöneticisi Cengiz Haliç aracılığıyla talimatlar gönderdiği belirlendi. Haliç'in, Sertçelik'e gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı: "Bu attığım ifadeleri basına sızdırmamız lazım Serdar. Abi diyor ki bu FETÖ'cüler var Erk Acarer, Cevheri filan... Diyor ki Serdar'a söyle bunlarla görüşsün bu ifademi onlar yayımlasın." Sertçelik'in ise bu talimata, "Abi gönderdim Cevheri'ye, bir de birkaç gazeteciye, yayımlayacak kesin" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti.
EMNİYET GÖREVLİLERİNE "KAYIT" TUZAĞI
Örgütün sadece bilgi sızdırmakla kalmadığı, aynı zamanda emniyet görevlilerine yönelik bir "kumpas" hazırlığında olduğu da belgelendi. İddianameye göre Cengiz Haliç, Sertçelik'e emniyet müdürleri Murat Çelik ve Şevket Demircan ile yapacağı görüşmeleri gizlice kaydetmesi talimatını verdi. Bu kayıtlarla polisin kendisine kumpas kurduğu imajını yaratmaya çalışan Sertçelik'in, "Yani bana kumpas kurmuş olsunlar" diyerek planı onayladığı görüldü.
REKOR CEZA İSTEMİ: 160 YILA KADAR HAPİS!
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar için istenen cezalar da belli oldu: Ayhan Bora Kaplan: "Silahlı suç örgütü yönetmek", "iftira", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar hapis, Cengiz Haliç (Örgüt Yöneticisi): 10 ayrı eylemden (Olay A'dan J'ye kadar) sorumlu tutulan firari sanık için 160 yıl 3 aya kadar hapis, Serdar Sertçelik: "İftira" ve "gizliliğin ihlali" gibi suçlardan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosyada yer alan diğer sanıklar Önder Polat, Tarık Teoman ve Erhan Bakioğlu için de değişen oranlarda hapis cezaları istenirken, firari Cengiz Haliç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.