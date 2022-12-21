SON DAKİKA: Aylin Sözer evinde katledilmişti: O caniye verilen ceza belli oldu!

Tutuklu Ayyıldız ifadesinde ise şunları söylemişti: "Öldürdüğüm olay gününde Aylin Sözer beni evinde karşıladı. Kendisine ben "Manisa'ya eşim ve çocukların yanına gideceğim" dedim. Bunu duyunca adeta çıldırdı ve bana bağırmaya başladı. Ben de ona bağırmaya başladım. Sonra ben kapıya yöneldim. Uyuşturucunun etkisi ile kendimi kaybetmeye başlamıştım. Sonra mutfaktan bir ses geldi. Aylin'in çekmeceyi açtığını gördüm.

Aylin Mutfak'tan bıçak aldı geldi. Ben o sırada kapının üst kilidini açtım. O sırada bana yaklaştı ve bıçak salladı. Ben de Aylin Sözer'in kolunu tutup onu etkisiz hale getirmeye çalıştım. O sırada kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Ben de panikledim.