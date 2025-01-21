Son dakika: Ayşe Barım soruşturmasında Nedim Saban perşembe günü savcılığa ifade verecek

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme, şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma kapsamında dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık bu kez Deniz Işın'ı mağdur sıfatıyla ifade vermiş ve şikayetçi olmadığını söylemişti.

Bugün ise dosya kapsamında daha önce Barım hakkında açıklamada bulunan oyuncu Nedim Saban tanık olarak dinlenmesi üzerine savcılığa çağrıldı. Saban, Perşembe günü dinleecek.

"EKMEK AYŞE BARIM'IN AĞZINDA"

Ayşe Barım olaylarının çalkalandığı günlerde açıklama yapan oyuncu Nedim Saban, "Ekmek aslanın ağzında değil, Ayşe Barım'ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum" demişti.

"BİLET FİYATLARI TAVAN YAPTI"

Saban açıklamasının devamında ise "Ayşe Barım tarifesinin son yıllarında ağzının tiyatrodan da sulaması. Bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıverdim" demişti.