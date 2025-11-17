SON DAKİKA | Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Eski polis memuru için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin, sanık Cemil Koç ve 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
"AYŞE'Yİ ÖLDÜRMEK İÇİN BİR SEBEBİM YOK"
Şüpheli Cemil Koç korkunç savunmasında ise şunları söyledi: "Ayşe Tokyaz imam nikahlı eşim. Ayşe ile problemlerinin yoktu. Her dediğimi yapar, lafımı ikiletmezdi. Olay günü dubleks evinin üst katındaydık. Ayşe bana meze hazırlamak için alt katta bulunan mutfağa gitmek üzere basamakları tahta yüksek ve dar olan merdivenden indiği sırada sesler geldi. Ayşe'nin yanına gittim. Ayşe'yi oturur vaziyette düşmüş ve kafasını duvara vurmuş vaziyette buldum.
Onu koltuğa yatırdım. Ayşe'nin ağzından köpükler geldiğini gördüm ve yardım çağırmak için telefonumu almak üzere üst kata çıktım Ayşe'ye kalp mesajı ve suni terefüs yaptım ancak nefes almıyordu. Ayşe'nin vücudu soğuduktan sonra Oğuz Kal'ı aradım. Oğuz Kal'ın Bosporus sitesinin yakınlarına geldi BMW marka aracımla Oğuz Kal'ı aldım ve daireye çıktık. Ayşe'yi valize ben koydum. Valizi araca da ben koydum. Sonrasında Oğuz Kal'ın ortaklığının bulunduğu benzinliğe gittik. Benzinlikten Oğuz Kal ile birlikte ayrıldık. Ne yapacağımızı konuştuk ancak Oğuz korkup beni sattı.
İyice korkuya kapılarak düşünmek için meyhaneye gittim ve meyhanedeyken Necmettin'i arayarak, "valizde sıkıntılı bir şey var bunu gömmemiz lazım ilerleyen zamanda geri alacağım ama içini açıp bakmak yok" diyerek para vaad ederek kendisine teklifte bulundum. Kişi başı 100.000 TL şeklinde toplamda 500.000 TL karşılığında anlaştık. Necmettin bana bu işi kendisinin yapmayacağını aracılık edeceğini ancak yapacak kişileri bulacağını söyledi. 4 kişilerdi. Ayşe'nin cesedinin bulunduğu aracın anahtarını Necmettin'e verdim. Gerisi ile Necmettin ilgilendi. Cesedin bırakıldığına dair fotoğraf veya konum bilgisi almadım. Ayşe Tokyaz'ı öldürmedim. Ayşe düşerek vefat etti. Korktuğum için cesedi yok ettim. Ayşe'yi hiç darp etmedim. Esra Tokyaz'ın iddaları gerçek dışı. Ayşe ile aramız iyidi. Çok mutluyduk. Ayşe'yi öldürmek için bir sebebim yok"
"BEN HER ŞEYİ BİLİYORUM MERAK ETME"
İddianamede eski polis olan şüpheli Cemil Koç ile maktul Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın konuşmalarına da yer verildi. O konuşmalar şöyle:
Şüpheli Cemil Koç:* Sırf değişik değişik ifadeler verip ağız burun şöyle böyle
Müşteki Esra Tokyaz:Siz benim ifadelerimi
Şüpheli Cemil Koç:şeyler söyle
Müşteki Esra Tokyaz:Siz benim ifadelerimi nerde gördünüz
Şüpheli Cemil Koç:Ben her şeyi biliyorum zaten merak etme
Müşteki Esra Tokyaz: E tamam Şüpheli Cemil Koç:Sence bilemez miyim Müşteki Esra Tokyaz: E tamam
Şüpheli Cemil Koç:Sence bilemez miyim
Müşteki Esra Tokyaz:Tamam biliyorsanız
Şüpheli Cemil Koç:Senin verdiğin ifadenin satırı satırına biliyorum ağız burun gözler şöyle böyle öylemi
Müşteki Esra Tokyaz:Tamam tamam size bunlar yalan şeyler mi
Şüpheli Cemil Koç: Bunlar yalan ş***