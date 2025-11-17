SON DAKİKA | Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Eski polis memuru için ağırlaştırılmış müebbet talebi

İyice korkuya kapılarak düşünmek için meyhaneye gittim ve meyhanedeyken Necmettin'i arayarak, "valizde sıkıntılı bir şey var bunu gömmemiz lazım ilerleyen zamanda geri alacağım ama içini açıp bakmak yok" diyerek para vaad ederek kendisine teklifte bulundum. Kişi başı 100.000 TL şeklinde toplamda 500.000 TL karşılığında anlaştık. Necmettin bana bu işi kendisinin yapmayacağını aracılık edeceğini ancak yapacak kişileri bulacağını söyledi. 4 kişilerdi. Ayşe'nin cesedinin bulunduğu aracın anahtarını Necmettin'e verdim. Gerisi ile Necmettin ilgilendi. Cesedin bırakıldığına dair fotoğraf veya konum bilgisi almadım. Ayşe Tokyaz'ı öldürmedim. Ayşe düşerek vefat etti. Korktuğum için cesedi yok ettim. Ayşe'yi hiç darp etmedim. Esra Tokyaz'ın iddaları gerçek dışı. Ayşe ile aramız iyidi. Çok mutluyduk. Ayşe'yi öldürmek için bir sebebim yok"