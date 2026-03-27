SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında kan donduran detaylar! "Yeter yeter diye bağırıyordu"

Türkiye günlerce İstanbul'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetini konuşmuştu. Genç kızın cansız bedeninin bir valiz içerisinde yol kenarına bırakılmasının ardından tutuklanan baş şüpheli Cemil Koç hakkında yürütülen soruşturma, geçmişteki şüpheli bir ölümü yeniden gündeme taşıdı.
Koç'un, 2023 yılında Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova'nın 8. kattan düşerek ölmesiyle ilgili "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada kritik bir duruşma görüldü.
"TAM ÖNÜME DÜŞTÜ, ÇIĞLIKLARI DİNMEDİ"
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında dinlenen tanıkların ifadeleri salonda soğuk rüzgarlar estirdi. Olay günü binanın zemin katında bulunan komşu Y.F., duyduğu sesleri ve gördüğü dehşet anlarını şu sözlerle aktardı: "Bayağı yüksek sesli bir tartışmaydı, özellikle kadının sesi çok geliyordu. Dışarıda bir olay oluyor sandım ve balkona çıktım. Tam o sırada Ejegül önüme düştü. Düşmeden hemen önce 'Yeter, yeter!' diye bağırıyordu. Kendisi mi atladı yoksa biri mi attı bilmiyorum ama o çığlıkları hala kulaklarımda."
KATİL ZANLISINDAN "BANYODAYDIM" SAVUNMASI
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan sanık Cemil Koç ise suçlamaları reddetti. Olay anında banyoda olduğunu iddia eden Koç, evdeki kan izlerini ve dağınıklığı ilginç bahanelerle açıklamaya çalıştı: "Ejegül'ün burnu sık sık kanardı, o izler ondan kalmış olabilir. Tartışırken beni itip kalktı, o sırada da kanamış olabilir. Evde kedi ve köpek vardı. Kedinin tırnağını keserken kolumu o çizdi. Tartışma sonrası banyoya girdim. Çıktığımda evde yoktu. Kendisini aşağı atmak için ışıkları kapatmış olabilir.
"NEVRESİMDE KAN GÖRDÜM"
Sanığın savunmasının aksine, tanık olarak dinlenen yengesi Ş.K. ise evdeki şüpheli duruma dikkat çekti. Olay günü eve gittiğinde her yerin "düzenli" olduğu iddiasını çürüten Ş.K., "Oğlum etrafı karıştırırken odaları geziyordum, yatağın nevresimi üzerinde kan lekesi gördüm" dedi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR
Mahkeme heyeti; dosyadaki eksik evrakların tamamlanması, diğer tanıkların dinlenmesi ve kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi gerekçeleriyle Cemil Koç'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hem Ayşe Tokyaz hem de Ejegül Ovezova dosyalarının merkezindeki isim olan zanlının yargılanmasına 14 Temmuz tarihinde devam edilecek.