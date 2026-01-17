SON DAKİKA… Babalarının katlettiği Ada ve Mert’in cenazesinde gözyaşları sel oldu: Annenin feryadı yürekleri dağladı!

SON DAKİKA… Olay, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi.
İddiaya göre, Sergen Altunbaş (34) ile 5 yıl boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışması sonrası Gizem Deniz evi terk etti.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
5 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR
Adana'da çocukları Ada ve Mert Altunbaş'ı tabancayla öldürüp, intihar eden Sergen Altunbaş'ın, G.A.'dan 2021'de boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Sergen Altunbaş'ın evi terk eden eski eşi G.A.'ya olaydan kısa süre önce mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Altunbaş'ın, tartıştığı G.A.'ya "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum, biliyor musun?" dediği belirtildi.
MEĞER İKİSİ DE SOSYAL MEDYA FENOMENİYMİŞ
Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Öyle ki Sergen Altunbaş ile eşinin sosyal medya fenomeni olduğu ve YouTube ve Instagram üzerinden açtığı sayfalarda içerik ürettiği ortaya çıktı.
"ABD'DEN NASIL VİZE ALINIR?" VİDEOLARI ÇEKMİŞLER
Bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmış olan Altunbaş'ın "ABD'den nasıl vize alınır?" içerikli videolarına ulaşılırken Altunbaş'ın aynı zamanda da vize danışmanlık hizmeti de öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Yapılan otopsinin ardından Ada ve Mert kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından alındı. Kardeşlerin cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Cenaze sırasında anne Gizem Deniz'in ayakta güçlükle durduğu görüldü. Ada ve Mert Altunbaş'ın akrabaları da tabut başında uzun süre ağladı. Anne Gizem Deniz ise evlatlarının tabutunu 'Onları kimseye bırakmam' diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.