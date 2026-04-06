SON DAKİKA: Bahçelievler’de eski koca vahşeti! 3 çocuk annesini acımasızca katletti! Cesedin başında 4 saat boyunca...

Bahçelievler'de eski koca vahşeti! 3 çocuk annesini acımasızca katletti! Cesedin başında 4 saat boyunca...
Giriş Tarihi: 6.04.2026 12:35

İstanbul Bahçelievler’de bir otel odasından gelen acı haber yürekleri dağladı. 3 çocuk annesi Yonca Kölge, barışma vaadiyle çağrıldığı otel odasında eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran cinayetin ardından kaçan zanlı ve ona yardım eden suç ortakları yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir otelde geçtiğimiz Cuma günü saat 19.25 sıralarında dehşet anları yaşandı. 28 yaşındaki Yonca Kölge, öğle saatlerinde beraberindeki bir şahısla otele giriş yaptı. Ancak genç kadından uzun süre haber alamayan yakınlarının şüphelenerek durumu emniyete bildirmesi, korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

SIR DOLU SESSİZLİK İHBARLA BOZULDU

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, teknik inceleme sonucu Kölge'nin kaldığı oteli tespit ederek 305 numaralı odaya baskın düzenledi. Kapı açıldığında karşılaşılan manzara ise ekipleri dahi şoke etti; genç kadının cansız bedeni kanlar içinde yerde yatıyordu.

4 SAAT 25 DAKİKA SONRA TEK BAŞINA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yonca Kölge'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayata gözlerini yumduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan dedektifler, Kölge ile birlikte otele giren şahsın, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Salih B. olduğunu saptadı. Kayıtlara göre, saat 13.30'da odaya giren ikiliden Salih B., yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra saat 17.55'te otelden tek başına, hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı.

CEZAEVİ İZNİNDE KATLİAM YAPTI

Katil zanlısı Salih B. hakkında ulaşılan bilgiler ise pes dedirtti. 'Kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şahsın, açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. İddiaya göre, "yeniden barışalım" diyerek eski eşini otele davet eden Salih B., burada çıkan tartışma sonrası yanında getirdiği bıçakla 3 çocuğunun annesini hayattan kopardı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu firari katil zanlısı Salih B. kısa sürede yakalandı. Operasyonu genişleten ekipler, zanlıya cinayet sonrası yardım ve yataklık ettiği tespit edilen Burhan B. ve Mehmet B.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Genç yaşta kurban giden Yonca Kölge'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

