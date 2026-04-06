SON DAKİKA: Bahçelievler’de eski koca vahşeti! 3 çocuk annesini acımasızca katletti! Cesedin başında 4 saat boyunca...

4 SAAT 25 DAKİKA SONRA TEK BAŞINA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yonca Kölge'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayata gözlerini yumduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan dedektifler, Kölge ile birlikte otele giren şahsın, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Salih B. olduğunu saptadı. Kayıtlara göre, saat 13.30'da odaya giren ikiliden Salih B., yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra saat 17.55'te otelden tek başına, hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı.