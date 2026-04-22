SON DAKİKA | Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması!

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 yıl önce üniversite öğrencisiyken kaybolan Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

'HER ADIMI KARARLILIKLA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Gürlek, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir. Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; "Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı" kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör