Son dakika: Bakanlıktan Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla Bebek ile ilgili açıklama!

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuğu da tutuklandı.

GÖZALTINDAKİ 2 KİŞİ DE TUTUKLANDI

Bakiye Yeniçeri'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ve bebeği evine bıraktığı Kani A. da Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün dün akşam yaptığı açıklamada minik Sıla Y.'nin cinsel istismara uğradığının Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nun kati raporuyla kesinleştiğini açıklamıştı. Gürcün, "Annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu. Annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli 2 kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Maalesef ne yazık ki, evladımızın cinsel istismara uğradığı adli tıp raporları ile kesinleşmiş durumda" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.